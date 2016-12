Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 30 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Domnule, pot să vă spun că fiul dvs. e foarte ascultător la ore, îi spuse doamna dirigintă lui Nicolae Guță.- Mă bucur să aud asta, săru’ mânușițele la matale! zise ma-nelistul. Da’ ce-ascultă el, mânca-i-aș gurița lui? - Pe dumneavoastră, firește... răspunse diriginta.Iese prietena mea (mai durdulie) din cabina de probă cu geaca în mână:- Mi-e mică, zice.- Ce ți-e mică zic, cabina sau geaca?Diferența dintre o femeie și un bărbat:Femeia vrea mai multe lucruri de la un singur bărbat pe când bărbatul vrea un singur lucru de la mai multe femei!!!- Uite ce scrie aici în ziar, că în capitală, un om e călcat de mașină la fiecare jumătate de ceas.- Ce-or fi având cu bietul om?Două prietene stăteau de vorbă. - Te-ai uitat vreodată în ochii soțului tău în timp ce făceai sex? - Da. - Și ce mutră avea? - Stătea în ușă ca prostul!Bulă sună la 112.- Alo, salvarea?!- Da,ce s-a întâmplat?- Soția mea are halucinații!- Cum ați realizat asta?- Sunt fantome în casă și ea nu le vede!Un ascultător sună la Radio Erevan:- Bună ziua!- Bună ziua! Vă ascultăm.- Am găsit un portofel care conține 15.000 dolari și un buletin de identitate pe numele Gherasim Mihai.- Așa, și?- Păi, aș vrea să-i ofer o dedicație muzicală!Divorțul este pentru totdeauna. Căsnicia este pentru cât timp vă puteți suporta (Louis C.K.)La tribunal,judecatorul catre invinuit.- Din 365 de zile,ai 364 de infractiuni!Ai vreo justificare?- Da, o zi am fost bolnav.