Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 29 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jumătate din viață am alergat după femei, jumătate am fugit de ele. Deci duc o viață echilibrată.La recepția unui hotel sunt afișate cotele zăpezii: Bușteni 17 cm, Clăbucet 21 cm, Postăvarul 28 cm. Intră o tipă, citește, merge la recepționer și întreabă: - Care este camera domnului Postăvarul?După vârsta de 40 de ani, nu mai flirtezi, ci filtrezi.- Domnule doctor, familia mea e îngrijorată, pentru că îmi plac puloverele de cașmir.- Nu văd nimic rău în asta. Dacă aș fi femeie și mie mi-ar face cu ochiul.- Mă bucur că-mi spuneți asta! Dumneavoastră cum vă plac, cu sau fără ketchup?De ziua soacrei, Mitică se pre-zintă cu un pachețel într-o mână și cu o pușcă în cealaltă.- La mulți ani, mamă soacră! Ți-am adus o pereche de cercei de aur.- Mulțumesc, ginerică. Da’ cu pușca ce vrei să faci?- Păăăiiii... de găuri în urechi nu ai nevoie?Un pieton este accidentat de o mașină și rămâne nemișcat pe stradă. Echipajul poliției sosește la locul accidentului. Polițistul se duce la el și-i zice:- Hei, nu sta așa și nu te face că nu s-ar fi întâmplat nimic!Domnule, pot să vă spun că fiul dvs. e foarte ascultător la ore...îi spuse doamna dirigintă lui Nicolae Guta.- Mă bucur să aud asta, săru manușițele la matale! zise manelistul. Da‘ ce-asculta el, mânca-i-aș gurița lui? - Pe dumneavoastră, firește...răspunse diriginta.Iese prietena mea ( mai durdulie)din cabina de proba cu geaca in mana:- Mi-e mică, zice- Ce ți-e mică zic, cabina sau geaca?Diferența dintre o femeia și un bărbat:Femeia vrea mai multe lucruri de la un singur bărbat pe când bărbatul vrea un singur lucru de la mai multe Femei!!!Uite ce scrie aici în ziar, că în capitală, un om e călcat de mașină la fiecare jumătate de ceas.- Ce-or fi având cu bietul om ?Doua prietene stateau de vorba. -Te-ai uitat vreodata in ochii sotului tau in timp ce faceai sex? -Da. -Si ce mutra avea? -Statea in usa ca prostul!...Bula suna la 112.-Alo, salvarea?!-Da,ce sa intamplat?-Sotia mea are halucinatii!-Cum ati realizat asta?-Sunt fantome in casa si ea nu le vede!Un ascultător sună la Radio Erevan:- Bună ziua!- Bună ziua! Vă ascultăm.- Am găsit un portofel care conține 15.000 dolari și un buletin de identitate pe numele Gherasim Mihai.- Așa, și?- Păi, aș vrea să-i ofer o dedicație muzicală!Divorțul este pentru totdeauna. Căsnicia este pentru cât timp vă puteți suporta (Louis C.K.)La tribunal,judecatorul catre invinuit.- Din 365 de zile,ai 364 de infractiuni!Ai vreo justificare?- Da, o zi am fost bolnav.