Bancuri

Psihologul către pacient: - Cum păstrați armonia în cuplu? - Prin reciprocitate: Când iubita mea este nervoasă, eu tac... Dar și invers: Eu tac când iubita mea este nervoasă.- Bulă, descrie viața ta sexuală în două cuvinte.- Ce anume?Vine o parașută la mine aseară în club și mă întreabă:- Crezi că sunt grasă?- Grasă?… Iubito, ești ca o sfoară! îi spun.- Adevărat? îmi răspunse, zâmbind. Crezi că sunt subțire?- O, Dumnezeule, nu! i-am răspuns. Mă refeream la faptul că probabil ești mult mai ușor de tras, decât de împins.- Bulișor, de ce nu ești atent la ore? - Cred că m-am îndrăgostit de dumneavoastră, domnișoara profe-soară. - Bulișor, dar tu nu vezi ce di-ferență de vârstă este între noi? Bineînțeles că îmi doresc o relație, dar în niciun caz nu m-am gândit la un copil. - Fiți liniștită! Pentru început o să folosim prezervative!Se întâlnesc doi rechini:- Ieri am înghițit un oltean. Trei zile am puțit a praz!La care celălalt:- Eu am înghițit acum câteva zile o blondă. Avea capul așa de gol că trei zile nu m-am mai putut scufunda.O blonda și o brunetă așteptau autobuzul în stație:- Ce număr de autobuz aștepți? întreabă blonda.- 9, răspunde bruneta.- Eu aștept numărul 6, spune blonda.La un moment dat, în stație apare autobuzul 69:- Ce bine, mergem împreuna acasă! spune blonda.O brunetă și o blondă decorează bradul de Crăciun. Bruneta bagă în priză instalația electrică pentru pom și o întreabă pe blondă:- Funcționează?Blonda răspunde:- Da, nu, da, nu, da, nu...La ușa unei blonde sună soneria:- Cine e? întreabă blonda.- Proprietarul. Am venit după chirie .- Veniți puțin mai târziu va rog. Acum plătesc lumina...O blonda intra intr-o farmacie și se interesează:- Aveți ochelari?- Pentru soare?- Ah, nu, pentru mine.- Ce spune o blondă după ce a lovit pomul cu mașina? - Dar am claxonat!Soția mea este medium: întotdeauna știe când mă întorc mai devreme acasă de la serviciu. Pe masă găsesc vin, mâncare, iar fereastra e deschisă: aerisește!....