Bancuri

Ştire online publicată Luni, 07 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Păduchi aveți?- Da.- Și cu ce-i tratați?- Păi nu sunt bolnavi!v v vDoi polițiști intră într-o papetărie. Unul dintre ei îl întreabă pe vânzător:- Aveți cerneală pentru clasa a V-a?Celălalt, ca să nu rămână mai prejos, întreabă și el:- Puteți să-mi dați un glob pă-mântesc al României?!?v v vÎn ora de română, profesoara îi roagă pe elevi să scrie ce ar face ei dacă ar fi multimiliardari.Toți copiii scriu numai Bulă nu.Profesoara întreabă:- Bulă, tu de ce nu scrii? La care Bulă:- Îmi aștept secretara.v v vBulă, ce ați făcut azi la școală? - Am avut ora de chimie și am făcut o bombă.- Și mâine ce o să faceți?- Unde?v v vMedicul: - Să știți că principalul vinovat al bolii dumneavoastră este alcoolul!Pacientul: - Mulțumesc, domnule doctor, bine că nu sunt eu de vină!v v v- Draga mea, dacă tu, pe criza asta, ai învăța să gătești, am putea concedia bucătăreasa.- Ai dreptate, dragul meu. Dar dacă tu ai învăța să faci sex, am putea concedia și șoferul.