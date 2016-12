Bancuri

- Scumpo, sunt eu. Vin acasă. Nu am întârziat prea mult, nu-i așa?- Nu, scumpule...- Dar pot să vin cu câțiva prieteni?- Desigur, scumpule.- Mai stăm, mai vorbim și noi…- Da, scumpule. Vă pregătesc rapid niște sandwichuri, o gustare, ceva …Soțul tace, după care spune:- Mă scuzați, cred că am greșit numărul.v v vIoane, am două vești proaste, cum să ți le zic? - Combină-le! - Nevastă-ta ne înșeală!v v v- Doctore, ce să iau când mă dor picioarele?- Autobuzul.v v v- Tati, tati, țânțarii ăștia nu îmi dau pace.- Fiule, stinge lumina și încearcă să dormi!Face precum i-a spus tatăl, dar după un timp vede câțiva licurici în cameră.- Tati, tati, acum mă caută cu lanterna!v v v- De ce nu v-ați luat un avocat?- Toți avocații au refuzat să mă apere când și-au dat seama că eu într-adevăr nu am furat cele 5 milioane.v v vDupă ce fac dragoste cu soția mea, îmi place să-mi aprind o țigară.N-am mai fumat de șase luni.