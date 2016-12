Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Două blonde fac conversație:- Ai citit vreodată Shakespeare?- Nu, cine l-a scris?v v vDragă Ionuț,Nu am putut să mai închid un ochi de când ne-am despărțit. Nu ai putea să mă ierți și să uiți tot ce s-a întâmplat? Absența ta îmi frânge inima. Am greșit, nimeni nu te poate înlocui. Te iubesc!Cu toată dragostea,Maria-IoanaPS: Felicitări pentru premiul câștigat la loto!v v v- Iubito, trebuie să-ți spun ceva grav: sunt căsătorit!- Vai ce m-ai speriat! Am crezut că ți-au furat mașina!v v vNava s-a dus la fund. Împreună cu alți câțiva pasageri, o femeie se salvează pe o mică insulă părăsită. După câtva timp, apare și soțul din valuri, abia mai ținându-se de o bucată de grindă. Terminat, se prăbușește lângă ea pe nisip.- Am ajuns și eu, draga mea, murmură el cu o voce epuizată.- Văd c-ai ajuns. Dar sunt curioasă unde ai fost până acum!v v v- Prietene, n-am avut noroc cu nici o nevastă!- Cum așa?- Prima a fugit cu un italian…- Și-a doua?- Nu vrea să fugă...