Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 25 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Culmea emotivilor: Un emo să cumpere de la Mc Donald’s un Happy Meal.v v vBulișor se duce la bunicul său:- Bunicule, bunicule tu știi să faci ca mierla?- Nu dragul meu, de ce?- Păi, l-am auzit pe tati spunând că o să fim foarte bogați când tu o să o mierlești.v v v- Cum se numesc oamenii care stau la coadă?- Oameni de rând.v v vAseară am venit târziu de la cârciumă și am încercat să mă strecor în dormitor, dar soția m-a auzit și a aprins lumina.- La ora asta se vine?!, a urlat ea. Și cine e bărbatul ăsta gol care a urcat în pat peste mine?!- Bună, iubito!,am replicat. El este Steve, probabil cel mai bun jucător de poker contra căruia am jucat vreodată și… ăăă…v v vLa examen profesorul îl întreabă pe Bulă:- Nu ne cunoaștem de undeva?- Da, domn profesor. De la examen, anul trecut. Atunci am picat la examen.- Da, ai dreptate. Dar anul acesta o să meargă mai bine. Care era prima întrebare care v-am pus-o anul trecut?- Ați întrebat: „Nu ne cunoaștem de undeva!?“