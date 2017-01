Bancuri

Vineri, 21 Februarie 2014.

Doi țânțari se întâlnesc la ușa de la Finanțe: unul dădea să iasă, celălalt, să intre.- N-are rost să intri, zice primul. Ăștia au supt tot!v v vDoi bătrâni, la golf:- N-ai văzut cumva unde mi-a sărit mingea?- Ba da, am văzut, dar am uitat unde…v v vBunicul, întorcându-se acasă este preluat din poartă de nepoțelul zâmbitor:- Gata bunicuțule, ți-am tăiat lemne să ai pentru toată iarna.- Dacă nu-mi tăiai toți prunii din livadă, aveam țuică pentru toată viața! răspunde bunicul scrutând grădina cu privirea.v v vLa ora de gramatică, se analizează propoziția „Iată, vaca are coadă”. Cum analizează Bulă:- Iată este subiect pentru că este scris cu literă mare și este început de propoziție. Vaca este atribut pentru că așa îi zice mama fiicei ei. Are este conjuncție pentru că leagă cuvântul vacă de coadă. Coada este predicat pentru că se mișcă.v v vDoi scoțieni stau de vorbă:- De ce nu porți verighetă?- Săptămâna asta e rândul nevestei să o poarte!