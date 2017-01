Bancuri

Ştire online publicată Joi, 20 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un internat în Azilul de nebuni e întrebat:- Dumneata de ce ești internat?- Am vrut să fug peste hotare.- Pentru așa ceva se stă la închisoare, nu la balamuc.- Da, dar eu am vrut să fug în Uniunea Sovietică.v v vAlinuța fuge la maică-sa și îi spune:- Mămico, totdeauna spui că eu am ochii lui tata și nasul tău. Uite, acum am și dinții bunicului! continuă Alinuța arătând în palmă proteza bunicului.v v vConform nutriționiștilor, cine mănâncă seara brânzeturi e predispus la coșmaruri, cei ce consumă carne fac indigestie, cine mănâncă fructe e predispus la îngrășare, iar cine mănâncă căcat e nutriționist.v v vComandantul aeronavei, se adresează pasagerilor:- Vestea rea este că avem atentatori care cer devierea aparatului nostru de zbor. Vestea bună este că vor să ajungă în Hawai!v v vVrei să economisești la cina de Sfântul Valentin la restaurant? Începe discuția așa:- Deci, grăsuțo, ce vrei să mănânci?