Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 05 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Între turiști:- Nu vă supărați, cum se spune corect, Panteon sau Fanteon ?- Fanteon. - Mulțumesc.- Cu flăcere. v v vAm vrut să ridic ștergătoarele unui vecin care a parcat aiurea și din greșeală i-am tăiat toate cauciucurile. v v vSoția mea nu înțelege de ce beau atât de mult, chiar a venit la mine și m-a întrebat: - Auzi, sunt fascinată de cât de mult poți să bei, te rog să-mi răspunzi de ce!? - Răspunsul este destul de simplu, i-am zis eu râzând. Dacă tu nu ai de gând să faci un efort să-ți îmbunătățești aspectul, cineva trebuie s-o facă! v v vImediat după ce poliția a găsit-o pe nevastă-mea, după ce aceasta dispăruse, a cerut divorțul! Frate… și doar i-am rugat pe polițiști să nu-i arate descrierea semnalmentelor făcute de mine!v v vEu și soția mea ne plictisisem de viața noastră amoroasă și am hotărât să devenim creativi și să ne jucăm de-a doctorul și pa-cienta. Ea m-a rugat ca, de data asta, să dureze măcar o oră, așa că am făcut-o să stea în sala de așteptare 55 de minute!