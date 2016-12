Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 10 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Doi bețivi se întâlnesc noaptea pe stradă.- Băi, lămurește-mă și pe mine: chestia aia albă de pe cer e Luna?- Nu știu, nu sunt din cartierul acesta.v v vBoxerul campion vine la poliție:- Un tip m-a jefuit. M-a amenințat și mi-a luat cei 300 $ pe care îi aveam la mine.- Și nu v-ați apărat?- Pentru numai atâția bani?!v v vGheorghe îl întâlnește pe Ion și îi spune:- Știi că ți-a murit soacra?- !!!- Ioane, știi că ți-a murit soacra?- !!!- Ioane, nu ai auzit, ți-a murit soacra!- Nu mă face să râd că am buzele crăpate.v v vBulă se duce la doctor și i se plânge:- Doctore, sunt homosexual.- Vai de mine... Și eu nici măcar nu m-am pieptănat!v v vVorbesc doi prieteni:- Și, cum a fost prima noapte de bărbat însurat?- Nu îmi aduc aminte...- De ce?- Am leșinat în momentul în care am văzut-o când și-a scos genele false!