Bancuri

Ştire online publicată Luni, 09 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fetele încep dieta în trei cazuri:1. S-a despărțit de prieten.2. Are un nou prieten.3. Luni.v v vDoi urși stau de vorbă:- Dacă te-ai întâlni cu Crin Antonescu, l-ai mânca?- Nu. Dar m-aș întinde lângă el un pic până la primăvară.v v vLa pisoar, n-o scutura mai mult de trei ori.De la al patrulea le impozitează Ponta.v v vBotezatu a găsit în ghetuțe cel mai frumos cadou de la Moș Nicolae: un bilețel pe care scria „Cadoul o să-l primești când o să te apleci să-ți legi șireturile!”v v vSfântul Nicolae: Singura zi din an în care femeile reușesc să-și convingă bărbații să-și spele singuri ghetele.- Bulișor, de ce nu ești atent la ore?- Cred că m-am îndrăgostit de dumneavoastră, domnișoara profesoară.- Bulișor, dar tu nu vezi ce diferență de vârstă este între noi? Bineînțeles că îmi doresc o relație, dar în niciun caz nu m-am gândit la un copil.- Fiți liniștită! Pentru început o să folosim prezervative!- Vai, mă scuzați, am înlăturat un dinte sănătos. Acum va tre-bui să-l scot și pe cel bolnav.- Nu e nimic. Bine că nu sunteți oftalmolog!