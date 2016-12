Bancuri

Ştire online publicată Luni, 02 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Organizatorii au vrut să închidă acoperișul de pe Național Arena la meciul cu Grecia ca o măsură de siguranță, să nu se piardă mingea când trage Tănase la poartă.v v vEra Pițurcă prin Moldova și-l abordează moldovenii:- Domnule, sunteți Pițurcă?- Da, sunt Pițurcă.- Dar pi fotbal când treceți?v v vIntră nevastă-mea aseară în casă și mă întreabă:- Dar mama unde-i?- Face hidromasaj…, i-am răspuns.- Da’ ce, avem noi cumva cada cu hidromasaj și nu știu eu? m-a întrebat.- Nu, e doar vechea noastră cadă, doar că am legat la ea două fire de la priză.v v vBulă la școală… Se scarpină în cap… Învățătoarea îl în-treabă:- Bulă, ai păduchi, de te scarpini în cap!?- Da, doamna învățătoare, am avut unul, dar a murit!- Și atunci de ce te scarpini în cap?!- Păi au venit neamurile la înmormântare…v v vPrietena mea îmi spune mereu că am probleme de fidelitate. Ciudat… nevastă-mea nu mi-a zis niciodată treaba asta!