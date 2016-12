Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 29 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Doi moldoveni dau împreună examenul la chimie. Unul dintre ei îi spune celuilalt:- Sper că nu ai copiat tot de la mine!Celălalt:- Nu, unde tu ai scris Ion eu am scris Gheorghe.v v vBulă îi spune feciorului:- A face cunoștință cu o femeie pe internet este neserios.- Tată, tu unde ai făcut cunoștință cu mama?- La Casino.v v vȚiganii întotdeauna l-au susținut pe președintele Băsescu.El s-a împăcat bine cu romul.v v vLa trei dimineața, Bulă primește un telefon:- Sunt vecinul vostru de la etajul inferior! Nu vă este rușine? Cântați la pian noaptea? Îmi vine să înnebunesc !!!- Cred că ați înnebunit deja! Am vândut pianul de acum o lună!v v vApropo, despre liberalism. Și despre egalitatea dintre sexe. Eu consider că soția are dreptul să facă tot ce vrea. Numai să fie gustos.v v vMâncarea mexicană este cea mai periculoasă pentru inimă, spune un studiu recent. Și cea românească, fiindcă faci infarct când vezi cât costă.