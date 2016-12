Bancuri

Ştire online publicată Luni, 04 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă era pe moarte.Și moartea mai vroia…v v v- Mărie, ai auzit că ăștia au în-ceput să vândă boli la farmacie?- Cum adică, Ioane?- Păi ziseră adineauri la TV: „Ia-ți acum din farmacie: Nurofen, răceală și gripă”.v v viPhone-ul meu are 16 GB spațiu de stocare. Practic, încap zece mii de melodii. Sau un mesaj vocal de la nevastă-mea.v v vAstăzi, după ce am tras un vânt în autobuz s-au întors 4 persoane.M-am simțit ca la Vocea României.v v vȘtii că ești cocalar pur sânge, când stai în spatele autobuzului și mănânci semințe decojite, dar tot îți vine să scuipi pe jos.v v v- Ospătar! Tacâmuri de ce nu ai adus?- Mă scuzați! N-am știut că vreți să mâncați ce v-am adus. Am crezut că vreți să faceți doar poze pentru facebook la mâncare…v v vUn polițist oprește la miezul nopții o mașină care se deplasa în zig-zag. Se apropie și vede șoferul lovit, plin de sânge, cu fața tumefiată și cu un cuțit înfipt în gât…- Auzi, mă, zice polițistul, nu cumva ești băut?