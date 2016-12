Bancuri

Ştire online publicată Joi, 24 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- De ce organul feminin de reproducere nu are curbe?- Deoarece organul bărbătesc de reproducere nu are volan.v v vUn arbitru de fotbal, din gre-șeală, în loc de cartonaș i-a ară-tat fotbalistului un prezervativ. Până la sfârșitul meciului nimeni n-a mai îndrăznit să faulteze!v v vLa ora de muzică o elevă încearcă să intre pe sub pielea profesorului:- Domnule profesor, mama mea spune că am voce…- Nu contează ce susține mama ta. Vecinii, vecinii ce zic?v v vNu că aș vrea să mă laud, dar pot să spun că, deși sunt angajat doar de câteva zile, sunt unul dintre cei mai bine văzuți anga-jați de la serviciu… Trei camere de luat vederi stau pe mine.v v vToate femeile visează la un amant finuț și atent. Dar, din păcate, bărbații fini și atenți au deja câte un amant.v v vLa supermarket, o doamnă ajunge la casă, iar când să scoată portofelul, o telecomandă îi scapă din poșetă. Casierița:- Iertați-mă, doamnă, dar întotdeauna purtați telecomanda cu dumneavoastră?- Ah, nu, doar când soțul meu refuză să mă-nsoțească la cumpărături.