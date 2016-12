Bancuri

Ştire online publicată Luni, 14 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă și-a pus pe ușa de la WC un poster cu Oscar Pisto-rius.De atunci nevastă-sa nu-i mai reproșează că uită să tragă apa la WC.v v vPe o câmpie doi cai stăteau de vorbă:- Stăpânul e aproape orb. Să vezi ce o să-mi bat joc de el când trece pe aici. O să fac „Muuu”…Și așa a început tot scandalul cu carnea de cal.v v vAcum câțiva ani am prins peștișorul de aur care m-a întrebat ce dorință să-mi înde-plinească: să am un mădular uriaș sau o memorie extraor-dinară?Din păcate, nu îmi aduc aminte ce am ales…v v vTrei prietene își povesteau ce au primit de la Moș Crăciun:- Eu am primit o pereche de ciorapi plasă și o cutie de bomboane fine de ciocolată!- Eu am primit o lenjerie de dantelă superbă și o ciocolată mare cu alune!A treia spuse fericită:- Eu nu am primit nimic, dar a rămas până dimineață.v v v- Care sunt cele trei lucruri esențiale fără de care nu poate trăi o femeie?- Apa, aeru’ și fraieru’.