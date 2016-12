Bancuri

Miercuri, 09 Octombrie 2013

Un polițist vine-ntr-o zi acasă cu un televizor ultimul răcnet.- De unde ai televizoru’? întreabă soția.- L-am câștigat la un concurs organizat de poliție.- Ce fel de concurs?- De matematică.- Și ce v-au dat de făcut?- „Cât fac 5X5?” Iar eu, cu 17, am ieșit pe locul trei.v v vUn evreu merge la măcelărie:- Dați-mi un kilogram din peștele acela.- Dar acela nu e pește, e carne de porc.- Eu nu te-am întrebat cum se numește peștele acela!v v vAm o mașină de spălat foarte ciudată. Tot timpul face figuri: ba că o dor mâinile, că nu mai poate… că parcă eram un cuplu…v v vÎncep să cred că vecina mea nu se uită la filme deocheate.Mai devreme, m-a rugat să vin la ea ca să-i repar chiuveta. Sunt aici de două ore și încă repar la nenorocita aia de chiuvetă!v v v- Ce să fac pentru ca soția mea să nu rămână însărcinată?- Urcați pe dreapta, coborâți pe stânga.Întrebare suplimentară.- Am urcat pe dreapta, am coborât pe stânga și soția mea a rămas însărcinată. De ce?- Nu v-am spus să zăboviți în mijloc.