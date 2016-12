Bancuri

Marţi, 08 Octombrie 2013

Soția își părăsește soțul, dar după câteva zile se întoarce. Soțul:- Că ai plecat, te-am și iertat, că te-ai întors, nu te voi ierta niciodată!v v v- Ce ți-a venit să angajezi un negru la noua ta firmă? mă întreabă un prieten.- Vezi tu, i-am răspuns, eu până acum am muncit peste tot numai la negru. Să mai muncească și negrul la mine…v v vDoi țigani făceau integrame:- Metal prețios, zice unul…- Haur?- Nu haur, că e din 3 litere…- Să fie fer?!v v vFiică-mea a venit aseară acasă cu prietenul ei. El a fost foarte liniștit și tăcut toată noaptea…Mă rog, o singură dată m-a întrebat politicos ce fac cu toporul ăla în mână.v v vViața maritală e foarte frustrantă:În primul an de căsătorie, bărbatul vorbește și femeia ascultă.În al doilea an, femeia vorbește și bărbatul e cel care ascultă.Începând cu al treilea an, vorbesc amândoi și vecinii ascultă.