Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 02 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Odată am fost și eu un om normal, ca toți oamenii. Acum am ajuns stors de tinerețe, vitalitate și energie. Parcă-s Gollum, din „Stăpânul Inelelor”…Iată, deci, ce ți se poate întâmpla din cauza unui inel corupt, pus odată pe deget cu nesăbuință, într-o biserică.v v vO blondă pescuia pe malul unei ape. Apare și paznicul de la filială:- Doamnă, aici nu se poate pescui decât cu permis!- Vai de mine! Ce proastă sunt! Eu am tot încercat cu mămăligă…v v vDoi chiloței stau de vorbă:- Mamă, cât de mult mă bucur că a venit vara!- De ce, mă?- Pentru că atunci când stăpâna mea merge la film, se îmbracă în fustă mini și cu ocazia asta pot să văd și eu filmul.- Eee, ești un fericit! Stăpâna mea, când merge la film pe mine mă bagă în geantă…v v vÎntrebare la Radio Erevan:- Și totuși doamnă, ce părere aveți despre bărbați?- Sunt toți la fel, doar salariile lor diferă!v v vMărimea nu contează… poate să fie oricât de mare.