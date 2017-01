Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 14 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie instala un calculator într-o rețea pentru un coleg de lucru. Când a venit rândul setării parolelor, ea l-a întrebat ce cuvânt vrea să folosească pentru logare. Vrând să o intimideze, tipul i-a spus „penis”. Fără să clipească, aceasta i-a introdus parola dorită, a reintrodus-o pentru confirmare, după care era să se prăbușească de râs în fața monitorului. Curios, tipul i se uită peste umăr și vede răspunsul calculatorului: PASSWORD REJECTED....NOT LONG ENOUGH. Soțul ajunge în zori acasă. Nevasta îl întreabă, cu ton de ceartă: - Unde ai fost toată noaptea? - Închipuie-ți, dragă, chiar când să plec acasă, secretara cea nouă mi-a adus o cafea și mi-a zâmbit provocator. Când a pus cafeaua pe masă, i s-a deschis bluza și nu m-am putut abține să o sărut pe gât, apoi ea a devenit sălbatică și ne-am pierdut amândoi capul. În final, am ajuns la ea acasă și am făcut dragoste toată noaptea. - Minți! Pun pariu că iar ai încercat să-ți instalezi porcăria aia de Windows Vista.