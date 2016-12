Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 04 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- Să știi că dacă nu ai de gând să te schimbi, eu divorțez, gata, nu mai suport, bețivanule! zbieră nevastă-mea.- Hai, te rog,… am mormăit, clătinându-mă, cu pantalonii în vine. Încă o dată și gata, îți promit că de-acum înainte o să mă schimb singur!v v v- Care este viteza femeilor în supermarket?- În medie cu 300 de euro la oră.v v vMișcarea cu totul și cu totul fără precedent făcută de omul politic Crin Antonescu a creat rumoare în toate cercurile de analiști politici.- Dar ce mișcare a făcut? întreabă un marcant membru PDL.- Cum, chiar nu știi?- Nu.- Ei bine, închipuie-ți, s-a întors pe partea cealaltă.v v vSoțul își ridică din ziar capul:- Ai zis ceva, dragă?- Asta a fost ieri…v v vJudecătorul către martor:- Ai văzut că vecinul tău își bate soacra?- Da, domnule judecător.- Și de ce n-ai intervenit?- Păi, să vedeți, la început am vrut să intervin, dar când am văzut că se descurcă singur…