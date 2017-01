Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 20 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

FEMEIA: Voi, bărbații, sunteți foarte brutali! Voi vreți numai sex! Noi, fetele, dorim atenție...BĂRBATUL: Atenție!!! Acuși o să facem sex!v v vO tânără doamnă urmează să primească o moștenire și vor-bește cu prietena ei despre acest subiect:- Ah, când vei avea toți acei bani, n-ar mai trebui să faci dragoste cu soțul tău ca să îți cumpere rochii, îi spune, cu invidie, prietena.- Da, dragă, în sfârșit voi putea să plătesc pe cineva să facă asta!v v vLa un an după ce s-a căsătorit, el intră în dormitor ținând în mână două pastile de nurofen și un pahar de apă.- Ce faci cu pastilele alea, întreabă soția.- Sunt pentru durerea ta de cap.- Dar nu mă doare capul!- Ha-ha, te-am prins…v v vSe întâlnesc pentru prima dată. El, sobru, îmbrăcat elegant către ea:- Am 40 de ani, de 10 ani parlamentar, foarte onest.Ea, brunetă, suplă, elegantă:- Am 30 de ani, de 15 ani mă prostituez, sunt fată mare.