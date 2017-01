Bancuri

Ştire online publicată Luni, 19 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- Bună ziua doctore, eu am venit la consultație.- Dezbrăcați-vă!!… V-ați dezbrăcat?- Da.- Îmbrăcați-vă!!- Dar…- Totul e în regulă, cu auzul nu aveți probleme.v v vNevasta unui ardelean vrea să dea divorț. Ajunși în fața judecătorului, ea spune:- De 10 ani suntem căsătoriți și încă nu am făcut dragoste!Judecătorul, mirat, îl întreabă pe ardelean:- Bă, tu ori nu vrei, ori nu poți, ori nu știi?Ardeleanul răspunde:- Bă io și pot.., și vreau..., și știu... dar de ce atâta grabă...?v v vDupă o cină selectă la niște cunoscuți, soția îi spune soțului:- Dragule, nu ți-a fost rușine să te duci de cinci ori cu farfuria după mâncare?- Nu, dragă! De fiecare dată spuneam că este pentru tine.v v vUn copil de țigan se întoarce de la școală fericit:- Tată, tată!…- Ce vrei mă’, puradelule?- Azi am fost dat exemplu la școală!- Bravo, mă! Cum s-a întâmplat minunea?- La ora de zoologie, doamna profesoară a spus că porcul miroase ca mine!