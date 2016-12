Bancuri

Ştire online publicată Luni, 29 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Teoria este atunci când toată lumea știe tot dar nimic nu merge!Practica este când totul merge dar nimeni nu știe de ce!În România se îmbină prac-tica și teoria: nimic nu merge și nimeni nu știe de ce!v v vUn țigan la un concert rock:- Am venit că cică se dă metal…v v vSunt praf. În două ore am băut 3 sticle de vodcă. Cred că plec cu ambulanța…Dar nu vă faceți griji, nu e prima dată când conduc beat.v v vDoi țărani discută:- Bine, mă, ți-au trebuit două luni ca să-ți marchezi animalele conform noilor cerințe europene?!?- A, nu cu animalele a fost problema, ci cu albinele…v v vPrimul lucru pe care-l fac dimineața când mă trezesc este… să mai dorm un pic.Un ardelean stătea în parcul Gării de Nord. În acest timp un individ care făcea jogging se oprește în fața lui și începe să facă flotări. Ardeleanul se uită sub el, se uită deasupra lui, în față, în spate și după un timp exclamă nedumerit:- Apăi, fătuca a plecat demult!