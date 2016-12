Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 24 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- Ce face un țigan cu fasolea?- O mănâncă după care își umple butelia.v v vFilozofam cu nevastă-mea aseară:- Iubito, de exemplu dacă eu aș fi polul Nord al unui magnet, cine ar fi polul Sud? o întreb, făcându-i cu ochiul.- Nu știu,… răspunse ea evaziv. Cârciuma?v v v- Dragule, cum te-ai așezat la masă, ți-ai băgat capul în ziar. La mine nu te gândești?- Ba da, dragă. Ia și tu un ziar…v v v- Care este lucrul cel mai inteli-gent pe care îl poate zice un bărbat?- „Nevastă-mea zice că…”v v v- Mamă, m-au făcut copiii „mafiot”.- Nu fi supărat, fiule, o să am eu grijă de ei mâine!- Ok, mami! Dar vezi să pară un accident…v v v- Un cangur poate să sară mai mult decât Turnul Eiffel?- Evident! Turnul Eiffel nu poate să sară deloc!v v v- Bunicule, am venit să-ți cer un sfat.- Cu mare plăcere, nepoate Bulișor. Spune.- Cât să-ți cer: o sută de lei, două sute sau să îndrăznesc mai mult?