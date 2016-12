Bancuri

Vineri, 19 Iulie 2013

- Doi struguri la examen. Unul a reușit și celălalt nu. De ce nu a reușit?- Fiindcă era tămâios.v v vLa secția de poliție vine un tip urlând:- Domnule polițist, arestați-mă!- Ce ai făcut?- Am tras un încărcător înspre nevastă-mea!- Nenorocitule, ai omorât-o?- Nu, am ratat de fiecare dată, de aia vă rog să mă băgați în celulă!v v v- Unde lucrează cei mai ascultători bărbați?- La securitate.v v v- Gigele, enumeră trei animale.- Tigrul, leul și… nu mai știu.- Bulă, spune tu.- Un tigru și doi lei.v v vDacă șeful e idiot, lasă-l s-o afle de la altul.v v vÎnvățătoarea în clasă:- Copii ce sunete am auzit ieri în excursia la fermă?Ionel:- Muuuu!Gheorghiță:- Mac-mac!Bulă:- Bag piciorul în el de tractor că iar s-a stricat.v v v- Iubito, vrei să-ți aduc, uite, steaua aia?- Nu dragul meu, astăzi vei dormi acasă!