Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 09 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Aseară, în timpul sexului, nu reușeam nicidecum să o fac pe nevastă-mea să aibă orgasm. Până la urmă am întrebat-o ce ar vrea să-i fac.- Folosește-ți imaginația, zise ea.Așa că mi-am imaginat că a avut orgasm și m-am băgat la somn!v v v- Ce pot să fac dacă am penisul mai mic decât prezervativul?- Îndeasă ceva pe lângă el, măcar să nu fluture.v v vNepoata mea (4 ani):- Nu ridica vocea când vorbești cu mine, eu nu-ți sunt soție.v v v- Am auzit că aseară l-au ridicat mascații pe bărbatul tău.- Da dragă, l-au dus la Parchet!- Eh, nu e așa grav, pe vremea mea îi ducea la stuf!v v vE așa mult rahat pe ecran la tv zilele astea… ar trebui naibii să cumpăr o colivie pentru scârba asta de papagal!v v vNepoțelul meu:- Unchiule, ce e aia ironie?N-am știut cum să-i explic, așa că i-am arătat. M-am urcat în primul autobuz și i-am furat portofelul unui țigan.