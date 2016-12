Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 28 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mă acostează o domnișoară sexi pe stradă, cu un clipboard în mână:- Doar două întrebări rapide domnule, dacă nu vă supărați?…Așa că m-am oprit un moment și am întrebat-o:- Ok, câți ani ai și cum te cheamă?Hitler merge pe front și, pentru a testa dragostea pe care o are armata pentru el, îl întreabă pe un soldat:- Atunci când te afli în prima linie, sub focul artileriei, ce-ți dorești?- Ca Fuhrer-ul meu să stea lângă mine.Noile nivele de dificultate la jocuri:1. Justin Bieber2. Începător3. Ușor4. Mediu5. Greu6. Foarte greu7. Imposibil.8. Chuck NorrisChuck Norris și-a ales singur numele înainte să se nască.Când merge la culcare, Bau-Bau se uită în dulap și sub pat să nu fie cumva acolo Chuck Norris.Chuck Norris joacă ruleta rusească cu pistolul plin.Și câștigă mereu.