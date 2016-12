Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 11 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- De ce pun oltenii pâinea în ciorbă?- Ca să nu mestece de două ori.v v vÎl întreabă profa pe Bulă:- Măi Bulișor, ți-ai învățat tabla înmulțirii?La care Bulă îi spune:- Mai am o strofă, doamnă învățătoare!v v vSloganul celor mai bune licee din România: „Peste 60% dintre absolvenții noștri știu alfabetul și tabla înmulțirii”.v v v- Iubi, pot să te întreb ceva?- Da dragă, întreabă-mă…- Dacă eu într-o zi o să fiu grasă și urâtă, mă vei iubi și atunci?- Hi, hi, hi…- De ce râzi? Hai răspunde și nu mai râde!- Păi după cum vezi, încă mai sunt aici…v v v- Scumpo, ți-ai schimbat oche-larii?- Da, ne despărțim!- Care-i legătura cu ochelarii?- Ăia erau ochelari de vedere, ăștia-s de „la revedere”!v v vÎntr-un bar, intră un grup de scoțieni. Barmanul îi privește și întreabă:- De ce toți sunteți îmbrăcați în kilt-uri, numai unul în pantaloni?- Ăsta în pantaloni este gay.