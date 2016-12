Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 07 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ion și Maria la maternitate:- No, Marie, ce avem?- Băiat.- No, și cu cine seamănă?- Degeaba-ți spun, că nu-l cunoști.v v vPatroana unui bordel își vinde papagalul pentru că nu rostea niciun cuvânt. Cei care l-au cumpărat dau o petrecere.Papagalul vede un invitat și începe:- Pe tine te cunosc, pe tine te cunosc, dar prostituatele de aici sunt toate noi...v v vDirectorul unui cimitir sună la reprezentanța unei firme de motociclete:- Câte motociclete ați vândut în ultima săptămâna?- Cinci bucăți.- Aaa, înseamnă că unul încă se mai plimbă...v v v- Astăzi am pierdut controlul asupra mașinii.- Cum așa? Ai condus prea repede?- Nu. Nevasta-mea a luat permisul.v v vBadea Gheorghe intră în farmacie. Acolo erau doi studenți practicanți. Badea:- Ce se vinde aici, mă?- Măgari, moșule! l-au luat ăștia peste picior.La care Badea Gheorghe:- Și-au rămas numai doi?