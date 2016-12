Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 15 Aprilie 2008.

Doi bebeluși la creșă: - Tu ce ești, băiat sau fată? - Băiat. - Dar de unde știi? - Dacă iese infirmiera îți arăt. Iese infirmiera, la care acesta își ridică păturica: - Uite, am șosetuțe albastre. Doi nebuni la un ospiciu. Unu îi șoptește celuilalt: - Băi, hai să-ți bat un cui în cap! La care celalalt: - Du-te, băi... vrei să dai pe lângă și să-mi spargi capul.â Vine Ion acasă de la oraș și zice către Maria, hotărât: - Mărie, stinge lumina, trage perdelele și în pat iute. - Mă Ioane, da’ mai am de lucru. - Dac-am zis, am zis! Vede Maria că n-are încotro, se conformează. Se pune și Ion în pat, trage plapuma peste ei și zice: - No, acum Mărie, să-ți arăt ce ceas cu fosfor mi-am cumpărat.