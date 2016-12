Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 21 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- Astăzi, când soacră-mea a apărut la mine la serviciu, m-am bucurat foarte tare să o văd.- Cum așa?- Pentru că eu lucrez la morgă.v v vEl și ea după prima noapte de amor:El: - Ți-am zis că te iubesc?Ea, emoționată: - Vai, nu, dragul meu.El, hotărât: - Bine am făcut!v v v- Tatiii, ce e ăla „bărbat”?- Păi… este un om puternic, care iubește, protejează și are grijă de familia lui!- Supeer! Vreau să devin bărbat, ca mama!v v vSoția: - Dragul meu, du-te să bei berea aia, că te așteaptă prietenii!Soțul: - Stai puțin iubito, mai am de spălat vasele!v v vÎntr-un avion, un domn bine dichisit se adresează unei însoțitoare de zbor foarte atrăgătoare:- Nu vă supărați, cum vă numiți?- Mercedes.- Sunteți foarte frumoasă… Vreo legătură cu Mercedes Benz?- Doar prețul…