Bancuri

Vineri, 19 Aprilie 2013

Țiganca întârzie. La sosirea ei, țiganul, nervos, o întreabă:- Unde-ai fost, fă?- La servici.- Fă, te rup, până la ora asta la servici?- Taci omule c-am luat salariul și am fost la piață la cumpărături.- Și ce-ai cumpărat, fă?- Ete asta am cumpărat, zice țiganca și îi arată o lingură de lemn.- Auzi fă, fir-ai tu să fii, noi n-avem bani de-o țuică și tu cumperi mobilă!v v vÎntr-o după-amiază un pădurar trece prin codrul des și deodată vede un țigan legat la mijloc cu o sfoară atârnat de o cracă. Îl ia imediat la întrebări:- Țigane ce faci, mă, atârnat acolo?- Uite, m-am spânzurat.- Păi sfoara trebuia să ți-o pui în jurul gâtului, prostule!- Am încercat mânca-ți-aș, da’ mă sufoc!v v vDe la beat cârciumă vinMerg pe gard de drum mă ținMerg cu subțioara-n pâineNiciun latră nu mă câine…v v v- Domnule doctor, am o problemă, de fiecare dată când cineva îmi face un compliment, eu fac sex cu el. Ce îmi recomandați? întreabă blonda…- Aveți niște ochi atââât de fruuumoooși…