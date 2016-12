Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o zi un filosof îl invită la masă pe Nastratin. Ajung la restaurant unde sunt serviți cu doi pești. Nastratin alege peștele mai mare. Filosoful se arată mirat și oarecum dezamăgit. Nastratin:- Dar tu ce ai fi făcut?- Eu alegeam pe cel mai mic.- Așa am gândit și eu de am ales pe-ăl mare.v v vCineva sună la ușa lui Bulă. Deschide Bulă ușa și vede pe preș o moarte mică, de vreo 15 cm înălțime, cu o mini coasă și un parpalac mic și negru. Bulă se face alb la față:- Stai liniștit, zice mini Moar-tea, am venit după hamster.v v vO confirmare a teoriei relativității: când vecina pleacă cu Matiz-ul său relativ mic, din parcare, pe locul eliberat se pot parca două SUV-uri, relativ mari.v v vSoția către soț:- Înainte, credeam că toți bărbații îs tâmpiți, dar după ce m-am căsătorit cu tine, mi-am schimbat părerea.- Și acum, ce crezi?- Tâmpit, ești doar tu.v v vO tipă la psihiatru:- Doctore, cred că e posibil să fiu nimfomană…- Asta rămâne de văzut… tariful meu e de 100 lei pe oră.- Și pentru o noapte cât luați?