Bancuri

Pleacă nevasta lui Vasile la muncă în Italia. După doi ani vine în țară și-l întreabă.- Vasile, ce-ai făcut cu banii pe care ți i-am trimis ?- I-am băgat în pungi.- Și unde-s pungile?- Uite-le, aici, sub ochi.v v vDouă prietene stau de vorbă:- Eu am schimbat ginecologul. Mi-am luat unul tânăr, râde tot timpul și îmi vorbește foarte frumos.- Eu nu îl schimb pe al meu, este el mai bătrân, dar știi ce îi tremură mâinile…v v vSoția către soț:- Mă văd grasă, urâtă și bătrână. Oare ce am?- Dreptate!v v vGazda către oaspete:- Vă servesc cu un pahar de coniac, sau cu o cană de ceai?- Mai bine cu o cană de coniac.v v vUn tânăr tătic, fiind în acces de panică, îl sună pe pediatru:- Doctore, ce să fac, fiica mea de trei ani a băut verde de bri-liant?- Cum arată copilul acum, ce face?- Păi, ce să facă… Zâmbește, doar că buzele îi sunt de culoare verde, îmi arată limba, care și ea e verde, la fel și dinții! Ce să fac?!- Fotografiați-o!