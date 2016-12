Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 02 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă către tatăl său:- Tată, am două întrebări. Prima: pot să primesc mai mulți bani de buzunar? Și a doua: de ce nu!?Doi purici stau de vorbă:- Știi, zice unul dintre ei, cred că am să mă despart de nevastă-mea!- Ce motiv solid ai?- M-am săturat de pișcăturile ei…O capră nimfomană a intrat într-un bar plin de gigolo și a comandat țap după țap.Intră o fetiță într-o farmacie și spune :- Puteți să-mi dați un prezervativ?- Bine… dar cred că este pentru părinții tăi? zice farmacista.- Este pentru mine, că am deja trei păpuși și abia mă descurc cu ele, nu vreau mai multe…Un bețiv zace în mijlocul drumului, cu hainele sfâșiate, cu corpul plin de vânătăi și de sânge:- Oh, vai, ce ai pățit? îl întreabă un trecător. Hai să te ajut, să te duc acasă!- Nu! Orice, dar numai asta nu! De acolo tocmai am venit…Urăsc momentul în care oferi cuiva un compliment sincer despre mustața sa și, dintr-odată, ea nu mai vrea să fie prietenă cu tine.