Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist oprește un șofer beat. Încheie procesul verbal, îi dă o amendă și niște puncte de penalizare, la care șoferul întreabă:- Și cu astea ce fac?- Păi… Mai strângi câteva din astea și îți iei o bicicletă…v v vPolițistul vrea să-i pună fiola unui șofer.- Nu pot să suflu, am astm.- Atunci hai să-ți luăm sânge.- Nu pot, sunt hemofilic.- Atunci hai să umbli pe dungă albă.- Nu pot… sunt beat.v v vIon și cu Nina la McDonalds. Ion, după ce mănâncă pe sătu-rate, scobindu-se între plăci:- Nino, mă simt așa de bine că, zău, aș avea chef de una mică.- Hai, mă Ioane, chiar aici te apucă și pe tine. Știi că n-ai voie.- Nu știu ce-mi veni, dar am așa un chef.- Bine, hai că mă duc să comand acum. Vrei și zahăr sau numai cu lapte?v v vIntră o fetiță într-o farmacie și spune :- Puteți să-mi dați un prezer-vativ?- Bine… dar cred că este pentru părinții tăi? zice farmacista.- Este pentru mine, că am deja trei păpuși și abia mă descurc cu ele, nu vreau mai multe…