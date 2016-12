Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La farmacie:- Puteți să-mi dați un test de sarcină?- De care?- Negativ, dacă se poate...v v v- Eu am ajuns, în sfârșit, la o înțelegere cu soția mea. O zi mergem la cumpărături astfel: o zi eu, o zi ea.- Și sunteți mulțumiți?- Bineînțeles! O zi bem, o zi mâncăm...v v v- Domnule doctor, am venit să mă ajutați și pe mine. Am încercat tot felul de medicamente, dar tot n-am rămas gravidă!- Stați s-o luăm metodic! Poate e o chestiune de ereditate. Mama dumneavoatră a avut copii?v v vUn tip în magazin:- Dă-mi 329 de grame de salam, 246 grame de cașcaval și 491 grame de zahăr.Vânzătoarea cântărește, îi dă zahărul, salamul, cașcavalul și îi mai întinde și un pachet cu prezervative. Tipul:- Pentru ce sunt prezervativele? Nu am cerut...- Așa cretini ca tine nu trebuie să se înmulțească!v v vI: Ce scrie pe ușa unui ca-nibal?R: Intrați, mânca-v-aș!...