Vineri, 01 Martie 2013

Când vorbesc cu bărbați căsătoriți, am impresia că toți trăim cu aceeași femeie!v v v- Bulă, cum se numesc acei oameni care își iau viața în propriile mâini?- Sinucigași!?v v vUn avocat îl sună pe guvernatorul statului la o oră destul de târzie:- Domnule guvernator, judecătorul Pierson a murit, iar eu am ținut să vă informez. Mâine îl înmormântează.- Și pentru atâta lucru mă deranjezi la ora asta?- Păi… poate-ați fi de acord să mă puneți pe mine în locul lui.- Sigur că-s de acord! Dimi-neață aranjez cu groparii.v v vSoțul stă de vorbă cu soția:- Dragă, eu îți mărturisesc că, atunci când fac sex cu tine, mă gândesc la alte femei. Altfel, eu nu mă excit…- Oh, ticălosule! Eu întot-deauna mă gândesc la tine, atunci când fac sex cu alți bărbați!v v v- Bă, tu știi cât de fricos e tata!? Când e mama tură de noapte își ia o saltea și doarme la mine-n cameră!- Al meu e și mai fricos. Când e mama tură de noapte, fuge și doarme la vecina!