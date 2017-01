Bancuri

Ştire online publicată Joi, 14 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Doi sadici pe stradă:- Bă, îți plac ochii nevestei mele?- Da!- Ia-i!v v vCândva demult, într-o seară de duminică, Dumnezeu a in-ventat cea mai cruntă pedeapsă pentru om: dimineața de luni!v v vO femeie povestește visul soțului său:- Am pedalat toată noaptea, eram pe bicicletă.Bărbatul spune și el visul său:- Eu am visat că fac dragoste toată noaptea.Soția zice:- Sper că eram eu, nu!?- O, nu, tu erai cu bicicleta…v v v- Mami, vreau un frățior.- Dar tocmai ai primit unul.- Vreau altul.- Ei bine, nu se poate atât de repede. E nevoie de timp pentru a face un frățior.- De ce nu faci și tu ce face tata la fabrică?- Și ce face?- Pune mai mulți bărbați la lucru.v v v- Simt că nu mai rezist, m-ai adus la disperare! oftă nevastă-mea aseară, când m-a văzut că iar am ajuns acasă tortilat la maxim.- Draga mea, i-am răspuns printre sughițuri, eu știam că tu mă iubești, dar n-am știut că chiar așa, la disperare…