Bancuri

Fluierul piciorului este un dispozitiv de găsire a mobilei pe întuneric.v v vÎntr-o zi regele călărea prin împărăția sa. La un moment dat a întâlnit un țăran care semăna perfect cu el. Regele îl întreabă:- Spune, omule, mama ta n-a lucrat la palat?- Nu, Maiestate, însă tatăl meu, da!v v vUn tip, recunoscut pentru politețea și calmul său, este trezit la ora trei dimineața de un apel pe telefonul fix. Ridică receptorul și răspunde:- Alo!- Câinele tău latră și nu pot să dorm!- Îmi cer scuze de inconvenient, domnule! Puteți să-mi lăsați numele și numărul dumneavoastră de telefon?- Sunt vecinul, Popescu, nr 031…Noaptea următoare, la trei dimineața:- Alo, domnul Popescu! Am su-nat să vă spun că eu nu am câine!v v v- Mamă, câinele vecinului nos-tru și-a lăsat mizeria în curtea noastră! i-am spus mamei.- Ia și tu o lopata și arunc-o peste gard, îmi răspunse ea.- Nu văd ce naiba am rezolvat cu asta. Acum avem un rahat de câine în curtea noastră, iar vecinul - o lopată…