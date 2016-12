Bancuri

Florin Piersic prinde peștișorul de aur. Peștișorul moare când Piersic încă povestea prima dorință.v v vO bătrânică reclamă la poliție un viol.- Și cum zici c-a fost, maică?- Apoi, era noapte, întuneric, oprește o mașină lângă mine, coboară unul, mă izbește pe capotă și mi-a tras-o pe la spate.- Și, mătușică, nu i-ai văzut fața?- D-apăi n-am apucat.- Dar vreun semn particular, la vreo mână, ceva, un tatuaj?- N-am văzut, maică, pe bezna aia.- Mașina ce culoare avea?- Păi, ce să zic, era închisă, dar pe-ntuneric și fără ochelari...- Dar numărul?- Aaaa, numărul a fost bun, ce să zic...v v vO bancnotă de un leu și una de cinci sute de lei se întâlnesc:- Și... ce-ai mai făcut? întreabă cea de 1 leu.- Eh, păi prin cazinouri, am fost și într-o croazieră pe Dunăre, m-am plimbat apoi cu o tipă bună prin mall-urile din București, am fost și prin provincie la Pietroasele, am fost și pe la munte, de-astea... Tu, care mai e viața ta?- Hmm, cele obișnuite... biserică, biserică, biserică...v v vStatusul Alinuței: Dacă mai e cineva căruia-i plac pisicile, poate facem schimb de rețete…