Bancuri

Ion e suspectat că l-a ucis pe vecinul lui, ungur. Ion neagă și povestește întâmplarea:- Păi, am ieșit eu afară, cu o banană, ca să moară Istvan de ciudă că el n-are. Și, dup-aia, am aruncat coaja la el în curte. No, și a ieșit el afară, în curte, s-a împiedicat de coajă și a căzut în furca mea, de trei ori…v v vO moașă întreabă o tânără mamă:- Tatăl copilului va fi prezent la naștere?- Nu cred.- De ce?- Păi, nu se află în cele mai bune relații cu soțul meu.v v vScoțianul stă pe terasă cu un pahar de apă în față. Scoate o poză cu o femeie goală, se uită la ea, suspină, bea o înghițitură de apă. Iar se uită la poză, iarăși ia o înghițitură. La un moment dat se scoală și spune:- Așa nu se mai poate! Am ajuns să îmi dau toți banii pe femei și băutură.v v vPe James Bond îl trage poliția pe dreapta:- Bună seara, numele, vă rog!- Bond… James Bond…- V-am oprit pentru exces de vi-teză, știți cu ce viteză mergeați?- Cincizeci… douăsutecinci-zeci…v v vInexplicabil! Un locuitor din Harghita s-a trezit într-o dimineață vorbind românește!