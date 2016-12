Bancuri

Miercuri, 09 Ianuarie 2013.

- Ce are 2 ochi și 150 de dinți?- Un crocodil.- Dar ce are 2 dinți și 150 de ochi?- Un autobuz cu pensionari.v v vTrei prietene își povesteau ce au primit de la Moș Crăciun:- Eu am primit o pereche de ciorapi plasă și o cutie de bomboane fine de ciocolată!- Eu am primit o lenjerie de dantelă superbă și o ciocolată mare cu alune!A treia spuse fericită:- Eu nu am primit nimic, dar a rămas până dimineața.v v vUn tip se duce într-un restaurant și o întreabă pe ospătăriță:- Ce îmi recomandați astăzi?- Chilli, spune ea, dar domnul de lângă dumneavoastră a luat ultima porție.- Bine, atunci voi bea doar o cafea.În timp ce aștepta cafeaua, îl vede pe cel de lângă el că ter-minase de mâncat dar în fața lui mai era o farfurie neatinsă de chilli. Astfel că îl întreabă:- Scuze, mai mâncați porția aia?- Nu, vă rog, serviți-vă!Astfel, tipul nostru se apucă bucuros să înfulece. Când ajunge pe la jumătatea farfuriei, găsește un șoarece mort în mijlocul mâncării. La vederea lui, i se face greață și vomită tot chilliul înapoi în farfurie. Tipul de lângă el zice:- Da, tot numai până acolo am ajuns și eu!