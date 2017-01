Bancuri

Vineri, 14 Decembrie 2012.

- Cum a fost, băi, în noaptea nunții?- Catastrofal.- Ai avut ceva probleme?- Dimpotrivă. A fost formidabil! Doar că dimineața, din obiș-nuință, i-am lăsat 500 pe pernă.- Aoleu, desigur că s-a înfuriat.- Nu-i vorba de asta. Gândește-te că deși era pe jumătate adormită, mi-a dat 200 rest.- Care este cel mai nasol lucru spus unei femei?- Te recunosc de la o poștă!Aș dori un metru și douăzeci și cinci de cărți, cere un client la Cărturești.- Fix? întreabă fata ironică.- Da, atât are raftul bibliotecii mele.- Mami, acum că tocmai am împlinit 17 ani… mă lași să mă fardez?- Nu!- Dar pot să port fustă mini?- Nu!- Dar pot să am un iubit?- Florin, ți-am spus că nu!Un tip se plânge unui vecin:- Ioane, am prins feciorul tău la mine în beci!- În beci și eu pot să-l prind. Încearcă să-l prinzi în câmp deschis!