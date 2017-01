Bancuri

Vineri, 07 Decembrie 2012

Dacă vedeți pe cineva care stă la geam și se uită cum se împerechează maidanezii, nu vă grăbiți să-l etichetați drept pervers. E posibil să fie doar un abonat RDS rămas fără Animal Planet.v v vIon se trezește în toiul nopții singur, în pat, fără nevastă-sa Maria. Iese afară și o caută. După ceva timp o găsește lângă o căpiță făcând dragoste cu Gheorghe și îi zice:- Ce faci, Mărie? Mâine, poi-mâine te-oi prinde și cu țigara…v v vArmata statului Liechtenstein a fost bătută cu bestialitate de un fost boxer.v v vDrepturile de televizare pentru următorul cutremur devastator au fost deja achiziționate de OTV iar telespectatorii au votat prin SMS ce magnitudine să aibă.v v vOra de biologie, Bulă ascultă cu ochii pierduți lecția profesoarei:- Corpul omenesc are în mod normal, în jur de 37 de grade celsius, sălbăticiunile au în jur de 39 de grade, iar păsările chiar 42… Bulă, mă asculți? Repetă ce-am zis!- Omul are în jur de 37 de grade celsius, când devine sălbatic are 39 de grade, iar când vede o păsărică are chiar 42!