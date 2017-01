Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 04 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Motivul principal pentru care Moș Crăciun este mereu vesel este că știe unde stau toate fetele rele.v v vDouă ouă, un el și-o ea, fierbeau într-un ibric. Ea i se confesează:- Știi, am o crăpătură…El:- Ai răbdare până mă-ntăresc!v v v- Cum s-a terminat cearta de ieri cu soția?- A venit în genunchi la mine.- Și ce a spus?- Ieși de sub pat, fricosule!v v vDragul meu, îți amintești de Sharon Stone în „Basic Instinct”, când în secția de poliție își pune picior peste picior?- Bineînțeles că da.- Imbecilule, de ea îți amintești, în schimb, de faptul că trebuie să cumperi pâine în casă ai uitat, da?!v v vUn pacient cu probleme de performanță merge la doctor care îi face recomandări:- Doriți Viagra pentru a face dragoste cu soția sau cu altci-neva?- Există două feluri?!- Da, cea pentru dragoste cu soția, are în plus avantajul că încețoșează privirea pentru o oră.