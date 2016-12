Bancuri

Ştire online publicată Luni, 19 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Patru studenți în Regie, seara, înainte de somn, stau în paturile lor și discută:Primul: Frate, mooor de foame, ce naiba facem?Al doilea: Am o idee, hai să creștem un porc! O să avem și carne și salam, de toate!Al treilea: Bă, ești nebun? E prea multă murdărie!Al patrulea, uitându-se la dezordinea din cameră, vesela nespălată, ciorapii aruncați prin toată camera: N-are nimic, se va adapta!v v vLegumele vor să aleagă un președinte de sindicat.Este propusă roșia. Nu, nu e bună, fiindcă în tinerețe a fost verde...Atunci să fie cartoful! Nu, cartoful are rude în America.Să fie fasolea! Nu, că-și dă aere și vorbește pe la spate.Atunci să fie soia. Nu, că cine știe ce mai ascunde prin tecile alea, ne mai dă și la ilicit.Propunere finală, acceptată în unanimitate de toți cei prezenți: morcovul. Este portocaliu și intră în fund tuturor.v v vDoi polițiști găsesc trei grenade într-o groapă.- Ce ne facem cu ele?- Le ducem la secție.- Și dacă explodează una pe drum?- Spunem că am găsit doar două.