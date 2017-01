Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 04 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În sala de operație Chirurgul către asistent: - Anestezie. - De-a noastră sau de import? - De import. - De import s-a terminat. - Atunci de-a noastră. - Nani, nani... E rost de-o baie? - Doctore, am fost la dvs acum 3 ani și mi-ați spus să mă feresc de umezeală... - Da, da, îmi amintesc... - Am venit să vă întreb dacă pot să fac o baie.... Păianjen forțos Într-un spital din Somalia un pacient cheamă asistenta: - Soră, vino repede, un păianjen!! Asistenta: - Da, vin acum! A doua oară: - Soră, un păianjen! - Ce, nu poți să mai aștepți? Stai și tu oleacă. A treia oară se aude un strigăt disperat: - Unde mă duci, bestie?! Când ești gras... În fața unei grădinițe se plimbă un domn de vreun sfert de oră. O educatoare, văzându-l, îl întreabă: - Așteptați un copil, domnule? - Nu, așa sunt eu gras! Râma nudistă Un tip pescuia într-un loc interzis. Un paznic se apropie și-i zice: - Trebuie să-ți dau amendă, pescuitul e interzis! - Dar nu pescuiesc, doar fac baie râmei ăsteia! zice pescarul, scoțând bățul din apă. - Tot trebuie să plătești amenda. Râma nu are slip și asta nu e plajă de nudiști...